اقتصادي يكشف تداعيات الاتفاق الأمريكي المحتمل على أسعار النفط العالمية

وذكر المرسومي في تدوينة تابعتها ، ان تنتج حاليا 3.3 مليون برميل يوميا تصدر منها نحو مليون برميل يوميا من خلال " " أو "أسطول الشبح" الإيراني، وهي شبكة من السفن المصممة لإخفاء منشأ شحنات النفط الإيرانية"، لافتا الى ان "هذه السفن تقوم، التي تعمل أساسًا في جنوب ، بعمليات نقل من سفينة إلى أخرى لتجنُّب اكتشافها من جانب السلطات الامريكية".وبحسب المرسومي، فانه إذا وقّعت حكومة اتفاقًا نوويًا مع فستنخفض أسعار النفط لأن إيران ستغرق السوق، ليس بزيادة الإنتاج فقط، وإنما ببيع المخزون العائم من النفط الإيراني الذي يبلغ نحو 100 مليون برميل مخزنة في بواخر، أغلبها قديمة، فهذا مخزون عائم.وأضاف، "مع انها لا تمتلك حاليا طاقة إنتاجية فائضة إلا انها يمكن لها زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة ومن ثم صادراتها النفطية في مدة لا تزيد عن سنة واحدة خاصة وان إيران معفية من نظام الحصص الإنتاجية ما سيخفض من أسعار النفط العالمية في سوق تعاني أساسا من ضعف في اساسياتها في ضوء تخمة المعروض النفطي وضعف الطلب العالمي على النفط".