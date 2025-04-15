ارتدادات الرسوم الأمريكية تتواصل.. طفرة جديدة بالأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر 600 الأوروبي نحو 1% وكذلك معظم المؤشرات الأوروبية باستثناء المؤشر الفرنسي الذي انخفض 0.1 % متأثرا بهبوط سهم إل.في.إم.إتش، أكبر شركة للمنتجات الفاخرة في العالم، 7.7 %.وتراجعت أسهم شركات مماثلة، مثل ريتشمونت وكيرينغ ومونكلر، بنسب تتراوح بين 1.4 %و2.6 %.لكن المؤشرات داكس الألماني وإيبكس الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني ارتفعت بنسب تتراوح بين 0.6 % و0.7 %.وزاد مؤشر السيارات وقطع الغيار 2.2 %ليقود مكاسب القطاعات بعدما قال الرئيس الأميركي إنه يدرس تعديل الرسوم المفروضة بنسبة 25 %على واردات السيارات وقطع الغيار من وكندا ودول أخرى.وقفز سهم بي.إي سيميكوندكتور إندستريز 6.8 %بعدما اشترت شركة أبلايد ماتيريلز الأميركية لتوريد معدات الرقائق لأجهزة الكمبيوتر حصة 9% في الشركة الهولندية.وزاد سهم لصناعة معدات الاتصالات 6.9 %بعدما أعلنت الشركة تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول بأفضل كثيرا من المتوقع.