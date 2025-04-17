النفط يتجه لأول ارتفاع اسبوعي منذ 21 يومًا

وارتفعت 55 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 66.40 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب الوسيط الأمريكي 63.13 دولار للبرميل بزيادة 66 سنتا أو 1.1 بالمئة.وارتفعت أسعار الخامين القياسيين 2% يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل، وهما في طريقهما لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.وخفضت منظمة ووكالة وعدد من البنوك، بما في ذلك جولدمان ساكس وجيه بي ، توقعاتها بشأن أسعار النفط ونمو الطلب هذا الأسبوع، حيث أدت الرسوم الأمريكية والانتقام من الدول الأخرى إلى فوضى في التجارة العالمية.قالت إنها تتوقع انخفاض التجارة في السلع بنسبة 0.2% هذا العام، بانخفاض عن توقعاتها في أكتوبر بتوسع بنسبة 3.0%.