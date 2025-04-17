ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 147050 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الأربعاء 146950 ديناراً مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.