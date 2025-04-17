بإنتاج متوقع بـ473 ألف طن.. زراعة واسط تعلن انتهاء اعداد خطة تسويق الحنطة

وقال مدير المديرية أركان مريوش في حديث لـ ، إن "مديرية زراعة أنهت إعداد الخطة التسويقية لموسم الزراعي الحالي، حيث بلغت الخطة التسويقية بحدود 430 الف دونم، لمحصول الحنطة".وأضاف مريوش، أن "الانتاج المتوقع وفق الخطة بحدود 473 ألف طن، فيما بلغ عدد المراكز الخاصة بوزارة التجارة 8 مراكز تسويقية على عموم ".