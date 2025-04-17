ثالث مرة في 2025.. المركزي الأوروبي يخفض الفائدة

بحسب قرار صادر اليوم الخميس، سجل معدل الفائدة على الودائع لدى المركزي الأوروبي 2.25%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع.وكانت الفائدة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 2023 عندما سجلت 4%.وخفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة 7 مرات على مدار آخر 10 أشهر، وتأتي التخفيضات وسط نمو اقتصادي ضحل في منطقة اليورو، وزيادة التهديدات التجارية بعد تولي الرئاسة في أميركا.ولايزال معدل التضخم في منطقة اليورو عند مستويات أقل من 3%، على الرغم من ارتفاعه في الأشهر الأخيرة من 2024.وحذر المركزي الأوروبي من تداعيات التوترات التجارية على توقعات النمو الاقتصادي، إذ قال إن اقتصاد منطقة اليورو يقوم ببناء بعض المرونة في مواجهة الصدمات العالمية.وأضاف: التوقعات للنمو تدهورت بسبب تصاعد التوترات التجارية.كما أشار بيان المركزي الأوروبي إلى أن عدم اليقين المتزايد من المحتمل أن يخفض الثقة بين الأسر والشركات على السواء، ومن المرجح أن يكون لاستجابة السوق السلبية والمتقلبة على التوترات التجارية تأثير مشدد على ظروف التمويل، وأن هذه العوامل ربما تضغط بشكل أكبر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.