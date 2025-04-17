سعر جديد للدولار في بغداد

واستقرت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 147050 دينارا مقابل 100 دولارا، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، استقرت أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، فيما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.