ارتفاع جديد لاسعار النفط بعد عقوبات ترامب على إيران

وزادت 2.11 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 67.96 دولارا للبرميل عند التسوية، غرب الوسيط الأميركي 2.21 دولار أو 3.54 بالمئة إلى 64.68 دولارا للبرميل.وارتفع الخامان بنحو خمسة بالمئة خلال الأسبوع ليحققا أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وامس الخميس هو آخر يوم تسوية في الأسبوع قبل عيد القيامة، وفقا لوكالة "رويترز".وعبر الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء الإيطالية عن تفاؤلهما بشأن تسوية التوتر التجاري الذي أثر سلبا على العلاقات الأميركية الأوروبية.وقال "لن نواجه أي مشكلة تذكر في إبرام صفقة مع أوروبا أو أي جهة أخرى، لأننا نملك ما يريده الجميع".وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو، إن التوصل إلى صفقة تجارية مع قد يحد من تأثير رسوم ترامب على الطلب.وأصدرت ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية الأربعاء، بما شمل مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من مقرا، مما يزيد من الضغط على وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.كما فرضت عقوبات إضافية على عدد من الشركات والسفن التي قالت إنها مسؤولة عن تسهيل وصول شحنات نفط إيرانية للصين في إطار أسطول ظل.