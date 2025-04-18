تحذير من عواقب استمرار إيقاف تصدير نفط الاقليم.. ما مقترح تركيا الجديد ؟

وقال في حديث للسومرية نيوز، ان "البحث عن بدائل لتصدير النفط سيجنب المشاكل في او في ، فضلا عن ايصال النفط الى الاسواق الاوروبية من خلال منافذ عبر "، مشيرا الى ان " كان لديه منافذ لتصدير النفط عبر وفلسطين وعبر أيضا".وتابع، ان "تركيا تقترح انشاء أنبوب جديد لتصدير النفط العراقي بعيدا عن الانبوب القديم الذي يمر عبر "، مبينا ان "مقترح انشاء هذا الانبوب عبر الاقليم للعراق".وأردف الجابري خلال حديثه: "من المفيد ان نعاود تصدير النفط الى الموانئ التركية والاسواق الاوروبية لان النفط العراقي انقطع عن الاسواق الاوروبية لمدة سنتين تقريبا بعد ايقاف التصدير عبر ميناء التركي"، لافتا الى ان " إيقاف تصدير النفط تسبب بخسارة كبيرة، بالإضافة الى خسارة الزبائن".