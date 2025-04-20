مؤشرات الأسواق الخليجية.. إغلاقات خضراء في جلسة اليوم

ففي السوق السعودي، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 11,626 نقطة، مدعومًا بمكاسب في قطاعات البنوك والطاقة.أما ، فقد استقرت عند مستوى 10,135 نقطة، دون تغييرات تُذكر، وسط توازن في حركة الأسهم القيادية.وفي ، سجل المؤشر الرئيسي صعودًا بنسبة 0.42%، ليقود السوق نحو الإغلاق في ، بدعم من أداء إيجابي لأسهم قطاع الخدمات المالية.وتأتي هذه الإغلاقات في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وترقب نتائج الشركات للربع الأول من العام.