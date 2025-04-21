انخفاض مستمر لأسعار الدولار في العراق



ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 21 نيسان/ ابريل 2025.





سعر البيع: 147,000

سعر الشراء: 146,500



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سعر البيع: 147,250

سعر الشراء: 146,900



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سعر البيع: 146,750

سعر الشراء: 146,250 سعر البيع: 147,000سعر الشراء: 146,500سعر البيع: 147,250سعر الشراء: 146,900سعر البيع: 146,750سعر الشراء: 146,250 وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.