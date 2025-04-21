مع إغلاق البورصة.. سعر جديد للدولار في بغداد

وانخفضت اسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 146400 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.