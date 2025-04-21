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شركة كي: خدماتنا مع مصرف الرافدين مستمرة للجميع
اقتصاد
2025-04-21 | 10:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,828 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت شركة كي، اليوم الاثنين، ان خدماتها مع
مصرف الرافدين
مستمرة للجميع.
وقال المدير المفوض للشركة علي حسين
منعم
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "خدمات شركة كي ومصرف
الرافدين
مستمرة".
وأضاف انه "لا يوجد أي توقف فيها".
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