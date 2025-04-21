الأحمر يكسو البورصات الخليجية في ختام تعاملات الاثنين

السوقتراجع المؤشر العام للسوق السعودية بشكل حاد، مسجلاً أسوأ أداء يومي في 8 جلسات، حيث فقد مستويات 11,600 نقطة، متأثرًا بانخفاض جماعي لأسهم البنوك والطاقة، وسط تراجع في قيم التداول.أنهت بورصة جلسة اليوم على تراجع محدود، لكنها تمكنت من الإغلاق فوق حاجز 10,100 نقطة، مدعومة بأداء إيجابي لبعض أسهم القطاع الصناعي رغم الضغوط على القطاع المصرفي.الأسواق الإماراتيةشهدت الأسواق الإماراتية إغلاقًا متباينًا، إذ حافظ مؤشر سوق دبي المالي على مستويات 5,100 نقطة، بدعم من أسهم العقارات، فيما واجه سوق ضغوطًا جزئية أدت إلى تراجع طفيف في المؤشر العام.سجلت بورصة خسائر جماعية في ختام تعاملات اليوم، حيث تراجعت معظم المؤشرات، إلا أن السوق الأول تمكّن من التماسك عند مستويات 8,400 نقطة، وسط تراجع في السيولة وضعف في التداولات على الأسهم القيادية.