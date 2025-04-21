الذهب يحلق بعيداً ويصل لأعلى مستوى في التاريخ

وشهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في تعاملات اليوم، حيث زادت في المعاملات الفورية بنسبة 3%، لتسجل 3424.25 دولارًا للأوقية (الأونصة). حسب رويترز.أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب، فقد ارتفعت بنسبة 2.9%، لتصل إلى 3424.50 دولارا، وهو ما تزايد الطلب على الثمين وسط مخاوف اقتصادية متصاعدة، وتراجع الدولار الأمريكي.