حفر 13 بئراً نفطياً جديداً في العراق

وقال للشركة في بيان ورد لـ ، إن "الملاكات الهندسية والفنية في أنجزت حفر 13 بئرا واستصلاح 53 بئرا نفطيا في مختلف الحقول، ولفترة من شهر كانون الثاني الماضي ولغاية 21 من شهر نيسان الجاري".

وأضاف أن "هذه النتائج تعكس كفاءة وجاهزية ملاكات الشركة الفنية والهندسية، وقدرتها على تنفيذ الاعمال الموكلة اليها وفق اعلى المواصفات الفنية، وتنفيذها بحسب الجداول الزمنية المحددة، بالتنسيق مع شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في ".

واشار إلى أن "شركة الحفر العراقية تمثل الذراع الوطنية الاساس في مجال حفر واستصلاح الابار، لما تمتلكه من خبرات تراكمية واسطول حديث من اجهزة الحفر، وموارد بشرية مؤهلة تنفذ اعمالها بكفاءة عالية".

ولفت إلى أن "الاداء المتقدم لملاكات الشركة ينسجم مع استراتيجية في تطوير البنى التحتية للقطاع النفطي وزيادة معدلات الانتاج وتحقيق الاستثمار الامثل للثروات الوطنية".