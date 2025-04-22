بعد انخفاض سابق.. أسعار "الذهب الأسود" تأخذ منحى تصاعدياً

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت ، ارتفعت عقود لشهر يونيو بنسبة 1.24% إلى 67.08 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب الوسيط (WTI) لشهر يونيو بنسبة 1.44% إلى 63.31 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعا صباح اليوم ضمن نطاق 1%.في اليوم السابق، تجاوز انخفاض أسعار النفط خلال التداولات نسبة 2.5% بسبب مجموعة من العوامل السلبية، بما في ذلك توقعات عودة النفط الإيراني إلى السوق والمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأمريكية.ومن المتوقع أن تصدر وزارة يوم الأربعاء إحصاءات حول مخزونات النفط الأسبوعية حتى 18 أبريل.وخلال الأسبوع السابق (حتى 11 أبريل)، كانت المخزونات التجارية للنفط قد ارتفعت في بمقدار 0.5 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 0.4 مليون برميل.