توقعات "مظلمة" للنقد الدولي.. العراق يتصدر "تراجع الاقتصاد" في الشرق الأوسط واسيا الوسطى

وبحسب تقرير الذي اطلعت عليه ، فإن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون 2.8%، وهو توقع منخفض عن التوقع السابق في يناير 2025 والذي كان يبلغ 3.6%، حيث كانت التوقعات في أسوأ الأحوال ان ينخفض النمو العالمي الى 3.2%، لكن رسوم تسببت بانخفاض توقعات النمو الى 2.8%.فيما يخص ، فتراجعت التوقعات الصادرة من بشكل كبير فيما يخص العراق، فبينما كانت التوقعات للعراق تشير الى نسبة نمو خلال 2025 بالاقتصاد تبلغ 4%، فإن التوقع الجديد يشير الى انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 1.5%، أي بمقدار تراجع مئوية يبلغ اكثر من 5% مقارنة بالتوقع السابق.وبحسب البيانات فان العراق سيكون اكثر بلدان الشرق الأوسط واسيا الوسطى تراجعا وانكماشا بالاقتصاد بنسبة (سالب 1.5%) تليه بانكماش يبلغ (سالب 0.4%) بينما تشهد جميع بلدان المنطقة الأخرى نموا بالاقتصاد حسب التوقعات خلال العام الحالي.وتوقع الدولي، ان تتأثر جميع المناطق سلبًا هذا العام والعام المقبل، وتستمر عملية انكماش التضخم العالمي، ولكن بوتيرة أبطأ مع تعديل التضخم بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية في كلا العامين، وستؤثر هذه التوترات التجارية بشكل كبير على التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو التجارة العالمية بأكثر من النصف من 3.8٪ العام الماضي إلى 1.7٪ هذا العام.