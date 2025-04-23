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توقعات "مظلمة" للنقد الدولي.. العراق يتصدر "تراجع الاقتصاد" في الشرق الأوسط واسيا الوسطى
اقتصاد
2025-04-23 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 شوهد
السومرية نيوز
اصدر
صندوق النقد الدولي
، توقعات "متشائمة" عن الاقتصاد العالمي للعام الحالي 2025 نتيجة حرب الرسوم التجارية حول العالم، فيما سيكون
العراق
أكثر بلدان الشرق الأوسط واسيا الوسطى انكماشا في الاقتصاد خلال العام الحالي.
وبحسب تقرير
صندوق النقد الدولي
الذي اطلعت عليه
السومرية نيوز
، فإن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون 2.8%، وهو توقع منخفض عن التوقع السابق في يناير 2025 والذي كان يبلغ 3.6%، حيث كانت التوقعات في أسوأ الأحوال ان ينخفض النمو العالمي الى 3.2%، لكن رسوم
ترامب
تسببت بانخفاض توقعات النمو الى 2.8%.
فيما يخص
العراق
، فتراجعت التوقعات الصادرة من
صندوق
النقد الدولي
بشكل كبير فيما يخص العراق، فبينما كانت التوقعات للعراق تشير الى نسبة نمو خلال 2025 بالاقتصاد تبلغ 4%، فإن التوقع الجديد يشير الى انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 1.5%، أي بمقدار تراجع مئوية يبلغ اكثر من 5% مقارنة بالتوقع السابق.
وبحسب البيانات فان العراق سيكون اكثر بلدان الشرق الأوسط واسيا الوسطى تراجعا وانكماشا بالاقتصاد بنسبة (سالب 1.5%) تليه
السودان
بانكماش يبلغ (سالب 0.4%) بينما تشهد جميع بلدان المنطقة الأخرى نموا بالاقتصاد حسب التوقعات خلال العام الحالي.
وتوقع
صندوق النقد
الدولي، ان تتأثر جميع المناطق سلبًا هذا العام والعام المقبل، وتستمر عملية انكماش التضخم العالمي، ولكن بوتيرة أبطأ مع تعديل التضخم بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية في كلا العامين، وستؤثر هذه التوترات التجارية بشكل كبير على التجارة العالمية، حيث من المتوقع أن ينخفض نمو التجارة العالمية بأكثر من النصف من 3.8٪ العام الماضي إلى 1.7٪ هذا العام.
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