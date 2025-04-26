"باب للفساد".. تحركات برلمانية بعد استحواذ المصرف الأهلي على حوالات الدولار

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "الاسباب الحقيقية لاستحواذ المصرف الاهلي الاردني وغيرها من المصارف الاجنبية على ساحة المصارف ونافذة بيع الدولار والتحويلات المالية في ، هو لعدم وجود جدية من قبل البنك المركزي بتأهيل المصارف العراقية وجعلها بمستوى استحقاق البنوك المراسلة".وأضاف ان "مصارفنا بالاصل بشكل صيرفات ومن ثم تطورت الا انها لم تحقق المتطلبات الدولية لان تكون مصارف معتمدة دولية وبالتالي تستحصل بنوك مراسلات وبقيت هذه الساحة فارغة ما دفع المصارف العربية والاجنبية لتشغل هذه الساحة والتي تقوم بدور البنوك وتحويل العملات الى الخارج"، مشيرا الى ان "الارادة الاميركية هي التي منعت تأهيل المصارف، من خلال سيطرتها على الاقتصاد وساحة المصارف وتحويل العملة وهي من تختار المصارف التي تراها مناسبة".وذكر ان " لم يراعي لغاية الان ذلك"، موضحا "اننا قدمنا مقترح تعديل بهذا الخصوص في كي يتضمن مشاركة المصارف المحلية والاجنبية بالشكل الذي يرفع من كفاءة مصارفنا المحلية ويزيد من خبراتها".وبين ان "ذلك احد ابواب الفساد وسوء الادارة في ملف الحوالات والصيرفات والمصارف وبيع العملة والذي يسبب بهدر اموال نحن اولى باستثمارها داخل البلد".