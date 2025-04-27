فئة الـ25 ألف تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الأوراق المالية في العراق

ذكر في منشور على ، ان عدد الأوراق المالية المصدرة من البنك المركزي خلال كانون الثاني من عام 2025، بلغ 6 مليار ورقة نقدية بلغت قيمتها 100.3 ترليون دينار عراقي مرتفعة بنسبة 4.7% عن كانون الثاني 2022 والتي كانت أعداد الأوراق النقدية المصدرة 5.7 مليار ورقة بقيمة بلغت 78.2 ترليون دينار.وأضاف ان الارتفاع الأكبر كان في فئة الـ50 الف التي ارتفعت أعدادها بنسبة 167% لتصل إلى 792 مليون ورقة نقدية مقابل 295 مليون ورقة نقدية مصدرة في كانون الثاني 2022، أما فئة الـ5 آلاف دينار فانخفضت أعداد المصدرة بنسبة 22% لتنخفض إلى 754 مليون ورقة مقابل 973 مليون ورقة في كانون الثاني 2022، كما انخفضت أعداد الأوراق من فئة الـ10 آلاف بنسبة 10% وكذلك من فئة الـ25 ألف التي انخفضت بمقدار 1.65% .وبحسب العبيدي فانه ما زالت فئة الـ 25 ألف تستحوذ على النسبة الأكبر من أعداد الأوراق المالية وبنسبة 32% تليها فئة الـ 10 آلاف دينار بنسبة 13.5% ثم فئة الـ 250 دينار بنسبة 13.44%.