العراق الثالث عربياً باستيراد الدجاج البرازيلي

وأفادت في تقرير لها، إن "إجمالي قيمة ما استورده من الدجاج البرازيلي بلغ 98 مليون و 76 ألف دولار في الربع الأول من العام الحالي".وتابعت أن " حلت في المرتبة الأولى بمشتريات بلغت 256 مليون دولار، تلتها الإمارات بإجمالي 224 مليون دولار"، مشيرة الى ان "الصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج إلى شهدت نمواً ملحوظاً في عام 2025، وهو نفس الاتجاه الذي لوحظ في العام الماضي، فقد ارتفعت مبيعات الدجاج البرازيلي إلى المنطقة بنسبة 9.95% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024".وبيّنت أن "أسعار الدجاج شهدت ارتفاعاً في هذه الأسواق الثلاثة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتة إلى أن "الدول العربية استوردت 453.59 ألف طن من لحوم الدجاج البرازيلية خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 3.30% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024".وباتت الأسواق العربية تشكل وجهة واعدة لمختلف أنواع الصادرات البرازيلية، بما فيها اللحوم والدواجن، لا سيما بعدما بلغ حجم هذه الصادرات، أعلى مستوى له خلال ما يزيد عن 3 عقود من الزمن.