شركات النفط تكرر أخطاء العقود.. مقترح لشطر النفط وتأسيس "وزارة غاز"

وقال العنزي للسومرية نيوز، إنه "في الفترة الاخيرة لاحظنا ان وبعد ان وقعت العقد مع الشركة الاوكرانية الهامشية جدا، أقدمت على إخفاء وخطأ جديد بتوقيع عقد يتعلق بالغاز مع شركة البريطانية".وأضاف العنزي، ان "شركة اوراسيا البريطانية، تأسست سنة 2019 وهي من الشركات الخاملة ورأس مالها يبلغ 100 جنيه استرليني فقط"، متسائلا: "كيف تقوم بمشروع غاز وليس لديها كفاءة مالية ولاقدرة فنية؟".وأشار الى أن "شركة كررت نفس خطأ وزارة النفط وشركة مع الشركة الاوكرانية في حقل عكاز، ونفس خطأ شركة نفط الوسط مع عقد الغاز في حقل وما شابه من تعيين الأقارب عديمي الخبرة في الحقل".واعتبر العنزي انه "لغاية الان لا توجد اية جدية حقيقية لانتاج الغاز وهناك عدم اهتمام أو تعاقد ومشاركة مع اي جهة فنية عالمية"، مبينا ان "هناك مئات التي تعمل في قطاع الغاز، فكيف نذهب لشركة اوراسيا وللشركة الأوكرانية".وأكد أن "هدفنا هو التنفيذ، فالشركة الاوكرانية وقعت عقدها دون تنفيذ اعمالها المطلوبة واهتمت فقط باعمال الحفر دون ان تقدم اي شيء".وشدد العنزي على ضرورة أن "تكون هناك وزارة غاز لان الغاز قطاع عالمي، لذا يجب فصل وزارة النفط الى وزارتين لاسيما وان الكادر والإدارات متوفرة".وفي شباط الماضي، خول شركة نفط بتوقيع اتفاقية مبادئ مع شركة اوراسيا بشأن مشروع مستودع الخزانات والحزيرة الصناعية لتثبيت وضع في المياه الإقليمية للخليج ولتنمية وزيادة الإيرادات المالية للخزينة .