الدولار يتراجع مجدداً في العراق

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الاثنين، تراجعاً في أسواق ، مع إغلاق البورصة.

وانخفضت اسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 145300 دينار مقابل 100 دولار.



أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.