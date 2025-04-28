Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قناة السويس".. حديث ترامب يثير غضب المصريين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"الديسبروسيوم" يشعل نزاعاً جديداً بين الصين وأميركا

اقتصاد

2025-04-28 | 10:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;الديسبروسيوم&quot; يشعل نزاعاً جديداً بين الصين وأميركا
537 شوهد

في خضم الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، يبرز معدن الديسبروسيوم الذي يدخل في صناعة السيارات الكهربائية، وتستحوذ بكين على أكثر من 90% من إنتاجه، كورقة ضغط على واشنطن.

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن الصين عمدت هذا الشهر إلى تعقيد إجراءات صادرات عدد من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، في إطار ردها على الرسوم الجمركية الأميركية، ما أثار حالة من الذعر بين شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

ومعدن الديسبروسيوم، الذي يحمل الرقم الذري 66 ويعد من فئة المغناطيسات، هو معدن نادر يتميز ببريق معدني فضي، يدخل في تصنيع مغناطيسات تشغل كل شيء من المعدات الطبية إلى محركات السيارات الكهربائية، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في قطاع السيارات للصحيفة: "لا يمكنك بناء المحرك من دون المغناطيس…إذا أردنا أن يستمر إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لا بد من إيجاد حل لهذه المسألة".

وبموجب القواعد الصينية الجديدة، بات يتعين على الشركات الأميركية تقديم طلب للحصول على ترخيص لتصدير هذه المعادن من الصين، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر، ما يترك صانعي السيارات في حالة من عدم اليقين إزاء قدرتهم على تأمين إمدادات هذه المادة الثمينة.

ورغم تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته تجري محادثات نشطة مع بكين بشأن التجارة، لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المناقشات ستؤدي إلى تخفيف موقف الصين حيال هذه الصادرات تحديداً.

ويُعد الديسبروسيوم، من نواحٍ عدة، النموذج المثالي للمعادن الأرضية النادرة. واكتشفه كيميائي فرنسي عام 1886، وأطلق عليه اسماً مستمداً من الكلمة اليونانية التي تعني "صعب المنال".

ورغم أن الديسبروسيوم يُستخرج من مناجم في الصين وميانمار وأستراليا والولايات المتحدة، فإن تحويله إلى مادة صالحة للاستخدام يتطلب عملية مكلفة متعددة الخطوات، كما أن معظم الخبرات المتعلقة بتكرير هذا العنصر تتركز في الصين.

وبحسب بيانات حكومية أميركية وشركة الأبحاث "موتور إنتليجنس"، تم تصنيع نحو 900 ألف سيارة كهربائية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتشهد أسعار هذه العناصر بالفعل ارتفاعاً حاداً، فقد ارتفع سعر معدن التيربيوم، وهو معدن نادر آخر يستخدم في المغناطيسات، بنسبة 25% هذا الشهر، وفقاً لما ذكرته نيها موكيرجي، المحللة الصناعية في شركة "بنشمارك مينرال إنتليجنس".

وقال خبراء إن الصين توفر أكثر من 90% من الإمدادات العالمية للمعادن الأرضية النادرة، ولم تتمكن أي دولة أخرى حتى الآن من إنتاجها على نفس النطاق أو بالكلفة ذاتها.

وتواجه الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً، إذ لا يوجد لديها سوى منجم كبير واحد للديسبروسيوم في ولاية كاليفورنيا.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

امريكا

الصين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
Play
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
Play
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Play
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Live Talk
Play
Live Talk
‏العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
Play
‏العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
رحال
Play
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Play
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
Play
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Play
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
Play
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
Play
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
Play
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
Play
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
Play
ساحة الميدان بغداد - الحلقة ١٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-28
خط أحمر
Play
خط أحمر
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
Play
قصة نرجس .. أب وحش وطفلة لا عون لها - الحلقة ٤ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
Play
نشرة ٢٧ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Play
27-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-27
Live Talk
Play
Live Talk
‏العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
Play
‏العنوسة.. لقب ظالم أم واقع اجتماعي؟ - الحلقة ١٦ | 2025
10:30 | 2025-04-27
رحال
Play
رحال
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Play
جمال صحراء السماوة وفن البصرة الفيحاء - الحلقة ١ | الموسم 6
14:30 | 2025-04-26
Biotic
Play
Biotic
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
Play
أسباب تنميل القدم - الحلقة ٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-04-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
Play
الصراع الانتخابي .. 180 يوما من الهدم في الآخر - حلقة ٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-04-25
ماكينة
Play
ماكينة
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
Play
سيارة لكزس LX 700h مع لين قيس - الحلقة ٣ | season 1
12:30 | 2025-04-25
الهوا الك
Play
الهوا الك
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
Play
موظّف يطالب براتبه من 4 سنوات! - الحلقة ٣ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-25
اخترنا لك
تداعيات رسوم ترامب تتواصل واحتمالات الركود العالمي ترتفع
09:38 | 2025-04-28
الدولار يتراجع مجدداً في العراق
09:32 | 2025-04-28
بريكس تعقد اجتماع حاسم.. العالم يترقب النتائج
08:33 | 2025-04-28
إقليم كردستان يكشف موقف الشركات النفطية من تعديل تكلفة الإنتاج
08:21 | 2025-04-28
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
07:37 | 2025-04-28
الرشيد يعلن تفاصيل قرض الـ 200 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية
06:48 | 2025-04-28

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.