الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع

ارتفع عند الإغلاق بنسبة 0.5%، وقاد قطاعا السفر والبنوك المكاسب. وكان المؤشر الإقليمي قد أضاف 2.77% الأسبوع الماضي، مواصلاً تعويض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من أبريل بسبب بيع حاد مرتبط بالرسوم الأميركية.إقليميًا، أغلق على ارتفاع بنسبة 0.02%، مسجلاً مكاسب لليوم على التوالي وأفضل أداء له منذ أواخر عام 2019.سيتم هذا الأسبوع مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في وألمانيا والتي ستصدر يوم الأربعاء عن كثب، بالإضافة إلى الأرباح من HSBC وBP وDeutsche Bank وShell.ارتفعت أسهم شركة توصيل الطعام ديليفرو بأكثر من 16%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2022، بعد أن علقت الشركة عملية إعادة شراء أسهمها عقب عرض بقيمة 3.6 مليار دولار من شركة دورداش الأميركية.في المقابل، كانت الأسواق الآسيوية هادئة خلال الليل حيث كان المستثمرون يقيّمون وعود لدعم الشركات المحلية بالإضافة إلى التطورات في مفاوضات التجارة بين ودول المنطقة.تراجعت العقود الآجلة للأسواق الأميركية بشكل طفيف حيث يترقب المستثمرون أكثر فترات موسم الأرباح للربع الأول ازدحاماً، حيث من المتوقع أن تُصدر أكثر من 180 شركة من شركات S&P 500 نتائجها.ستقوم أربع من شركات "السبعة العظماء" — وآبل وميتا ومايكروسوفت — بالكشف عن تقارير أرباحها الفصلية. كما ستصدر شركات ثقيلة مثل وكوكاكولا وإيلي ليلي وبيركشاير هاثاوي تقاريرها أيضاً.