نصفها من الضرائب.. العراق ينوي حصد 79 تريليون دينار إيرادات غير نفطية حتى 2028

وقال المتحدث باسم الوزارة ، إن " 2024 - 2028 توقعت تراجع نسبة الإيرادات النفطية من 89.2 بالمئة خلال عام 2024 إلى 87.4 بالمئة لعام 2028، في حين قدرت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 79 تريليون دينار لغاية 2028".وأضاف، أن "الإيرادات احتسبت على أساس المتحقق منها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وترجيحها إلى ما تبقى منه، في حين أن التقديرات المخمَّنة من الإيرادات غير النفطية احتسبت لبقية سنوات الخطة على أساس تناسب معدل نموها مع معدل نمو الناتج للأنشطة غير النفطية والذي تم تقديره في الخطة والبالغ 5.73 بالمئة".وبيّن الهنداوي، أن "التوقعات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات غير النفطية خلال مدة الخطة الخمسية الممتدة إلى عام 2028 يبلغ 79 تريليوناً و100 مليار دينار، منها 21 تريليوناً مباشرة و16 تريليوناً و800 مليار دينار ضرائب غير مباشرة، في حين من المتوقع أن يكون إجمالي بقية أنواع الإيرادات غير النفطية 41 تريليوناً و300 مليار دينار".وأوضح، أن "خطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي، انطلاقاً من أن هذا المعدل يتناسب مع الإمكانات البشرية والمادية المتاحة والتحديات القائمة، مع الأخذ بنظر الاعتبار حالة اللايقين وأداء الأنشطة الاقتصادية للمدة السابقة"، بحسب صحيفة الصباح.وأشار المتحدث باسم ، إلى أن "التركيز في الاستهداف على قطاعات رئيسة كالزراعة والصناعة والسياحة، فضلاً عن أنشطة البنى التحتية المادية والخدمية وفقاً لما جاء في الإطار العام للخطة، لهذا فإن التوقعات تشير إلى ازدياد الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 214 تريليون دينار عام 2022 ليصل إلى 264 تريليوناً عام 2028، وأن ترتفع نسبة مساهمة الانشطة غير النفطية من39.7 بالمئة عام 2022 لتصل إلى 42.6 بالمئة".