إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 670 الف دينار، وسعر الشراء 666 الف دينار. وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين، اما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 640 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 636 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 إلف دينار و680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و650 الف دينار.