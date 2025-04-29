بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح اليوم 144650 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفع، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144000 دينار مقابل 100 دولار.