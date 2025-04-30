الرافدين والرشيد يباشران بتوزيع رواتب المتقاعدين

وذكر بيان لمصرف ، ورد لـ ، أنه "تمت المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري"، مشيرا الى انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".من جهته، أفاد في بيان ورد لـ نيوز، برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري ولشهر أيار، داعياً كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية.