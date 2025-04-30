الدولار يغلق على انخفاض في بورصة بغداد

وتراجعت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144,450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما سجلت صباح اليوم 144,750 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,500 دينار مقابل 100 دولار.