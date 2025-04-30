النفط يواصل التراجع.. برنت يسجل 63 دولاراً للبرميل

عقود خام غرب الوسيط الآجلة هبطت بمقدار دولارين إلى مستوى 58 دولاراً، بعد أن أوردت "رويترز" تقريراً يفيد بأن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء بقطاع النفط بأن غير مستعدة لدعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج، وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.وهبط سعر مزيج بأكثر من 1.7% إلى مستوى 63 دولاراً.