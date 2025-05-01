اقتصادي عراقي: 3 أسباب وراء انخفاض أسعار النفط الى اقل من 60 دولار

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها ، ان الأسعار تعرضت لضربات قوية بسبب المخاوف المتزايدة من تباطؤ الطلب، خاصة مع إظهار البيانات انكماشاً غير متوقع في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام. كما أبقى عدم اليقين بشأن سياسات التجارة للرئيس توقعات الطلب منخفضة، وثانيا وجود إشارات من أوبك بلس والسعودية على زيادات محتملة في انتاج نفط أوبك بلس اعتبارا من حزيران القادم وبمستوى لا يقل عن 411 الف برميل يوميا وهو نفس مستوى شهر آيار الحالي.أما السبب الثالث، - بحسب المرسومي – هو توقيع ، فجر الخميس، اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء استثماري لإعادة الإعمار، ويمنح الاتفاق امتيازات في الوصول إلى مشروعات استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألومنيوم والجرافيت والنفط والغاز الطبيعي، فيما يعرف باسم اتفاق المعادن. وهذا الاتفاق سيسهل كثيرا انهاء الحرب الروسية – الأوكرانية مما سيسمح لروسيا بإنتاج المزيد من النفط الخام في سوق تعاني أساسا من تخمة المعروض النفطي.