البنك المركزي يصدر توجيهاً للمصارف بشأن بيع الدولار للحجاج

وأظهرت وثيقة رسمية تحمل توقيع نائب رئيس البنك ووردت لـ ، توجيهاً بـ"فتح فروع في والمحافظات لاستقبال طلبات الحجاج لشراء الدولار بسعر 1320 ديناراً للدولار الواحد، واتخاذ الترتيبات اللوجستية الكافية بضمنها توفير الكوادر البشرية المؤهلة في الفروع المخصصة لبيع الدولار للحجاج وبما يسهل عملية البيع".وأكد البنك المركزي على "الاعتماد على منفيست الحجيج الصادر من الهيأة العليا للحج والعمرة والذي سيكون معززاً بصحة صدور إلكترونية بديلاً عن تذاكر السفر مع ضرورة توفر جواز سفر الحاج".وأمر البنك بـ"أن تكون جميع مبيعات الدولار عن طريق منصة تقارير معاملات المؤسسات المالية حصراً، وتسجيل عمليات البيع مع الوثائق"، مشيراً إلى "شمول جميع الحجاج بعملية بيع الدولار المخصص للمسافرين براً وجواً".وأوضح أن تقديم الطلبات "يتم اعتباراً من يوم الاحد 4 أيار الحالي إلى البنك للحصول على الدولار وحسب السياقات".