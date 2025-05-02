تفاؤل أوروبي بعد إغلاق مصحوب بمكاسب أسبوعية

وأغلق على ارتفاع بنسبة 1.7%، بقيادة أسهم الصناعات والتكنولوجيا، وكلاهما ارتفع بأكثر من 2%.وكان في ، الذي حقق مكاسب بأكثر من 5% منذ بداية العام، مرتفعاً بنسبة 1.2% يوم الجمعة، مسجلًا رقماً قياسياً جديداً لأطول سلسلة مكاسب يومية له على الإطلاق.وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.49% إلى 23,057.34 نقطة. وكسب مؤشر الفرنسي بنسبة 2.33% إلى 7.770.48نقطة. فيما استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في أبريل.وأشارت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يستعيد زخمه، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا لقراءة أولية. وكان هذا أعلى من التوقعات البالغة 0.2%.وكانت غالبية الأسواق الأوروبية مغلقة أمس الخميس بمناسبة الأول من مايو/ أيار، بينما أنهى مؤشر فوتسي 100 البريطاني جلسة متقلبة بارتفاع طفيف بنسبة 0.02%، مسجلاً بذلك الجلسة الإيجابية الرابعة عشرة على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ عام 2017.