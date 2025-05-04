تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

واستقرت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس السبت، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143750 دينارا مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.