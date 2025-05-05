هبوط أسعار الدولار في بغداد

أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144500 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142750 دينار مقابل 100 دولار.