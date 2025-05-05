الرافدين بشأن أموال المودعين: مؤمنة بالكامل

وقال مدير قسم المدفوعات والحسابات المتبادلة في المصرف أحمد ثامر للوكالة الرسمية تابعته ، إن " لم يسجل حتى الآن أي حالة عجز في تنفيذ الالتزامات المالية"، مبيناً أن "الأمور تسير بالشكل السليم".وأضاف، أن "الوضع المالي للمصرف ممتاز جداً"، مشيراً إلى "التزام المصرف الكامل بتغطية نفقات والتزامات الزبائن من دون أية عراقيل".وأكد أن "المبالغ التي تم سحبها من قبل هي من الحسابات السيادية الخاصة بها، ولا علاقة لها بودائع المواطنين"، لافتا الى أن "أكثر من 80% من حسابات دوائر الدولة مودعة في مصرف ، وهي بطبيعة الحال خاضعة لسياسات وزارة المالية، التي يمكن أن توظف هذه الأموال لخدمة السياسة المالية للدولة، ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض رصيد المصرف بشكل طبيعي".وأشار إلى أن "جميع أموال المودعين، والذين يزيد عددهم على سبعة ملايين زبون مؤمنة بالكامل، سواء في الاحتياطي أو الأرصدة الأخرى"، موضحا أن "المصرف ملتزم التزاماً تاماً تجاه زبائنه بجميع المنتجات المصرفية الحالية والمستقبلية".