Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"الجيش الإسرائيلي" يعلن قصف أهداف للحوثيين غربي اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

5 سلع تشهد تغيرات كبيرة هذا الأسبوع

اقتصاد

2025-05-05 | 12:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 سلع تشهد تغيرات كبيرة هذا الأسبوع
780 شوهد

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، في حين يتجه النحاس نحو الولايات المتحدة بسرعة، ما أدى إلى تراجع المخزونات في آسيا ولندن إلى مستويات تاريخية منخفضة.

وفي الوقت نفسه، يشهد العالم موجة طقس حار وجاف بشكل ملحوظ، وهو ما يعود بالفائدة على المزارعين في الولايات المتحدة، لكنه يضر نظراءهم في أوروبا.

فيما يلي، نستعرض أبرز التطورات في أسواق السلع الأساسية العالمية من خلال خمسة رسوم بيانية مهمة يجب متابعتها مع بداية أسبوع التداول.

*النفط
تسارع هبوط أسعار النفط خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى حل سريع للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2021. وساهم استعداد المملكة العربية السعودية، زعيمة تحالف "أوبك+"، على ما يبدو لتحمل فترة أطول من الأسعار المنخفضة في مفاقمة حالة التشاؤم في السوق أيضاً.

خلال الأسبوع المقبل، سيراقب المتداولون عن كثب أي مؤشرات تكشف إلى أي مدى يمكن أن يرفع التحالف إنتاجه على المدى الطويل.

*النحاس
يتدفق النحاس إلى الولايات المتحدة الأميركية بكميات قياسية، إذ شُحن أكثر من 170 ألف طن خلال شهر أبريل المنصرم، في ظل سعي كبار التجار لتفادي فرض رسوم جمركية محتملة. أدت هذه التحركات إلى نقص المعروض في السوق الفعلية، إذ تراجع المخزون في بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية بوتيرة قياسية، وانخفضت الكميات المتاحة في بورصة لندن للمعادن بصورة كبيرة.

وحذرت شركة "ميركوريا إنرجي غروب" (Mercuria Energy Group) -وهي من أكبر المستوردين- من أن وتيرة الواردات المتسارعة قد تستنزف الإمدادات العالمية، وتمهد الطريق أمام موجة ارتفاع قياسية في الأسعار.

*المحاصيل الأميركية
من المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأميركية، اليوم، تقريرها الأسبوعي حول تقدم الزراعة في الربيع وحالة المحاصيل. سمحت الظروف الجوية مرتفعة الحرارة والجافة للمزارعين بتنفيذ عمليات الزراعة بوتيرة سريعة، رغم أن كميات الأمطار الضئيلة في بعض مناطق الإنتاج الزراعي الأميركي تؤدي إلى تفاقم حالة الجفاف وتثير القلق بشأن احتمال انخفاض إنتاج المحاصيل.

وإلى جانب بيانات وزارة الزراعة الأميركية، سيراقب التجار في السوق التوقعات الجوية، التي تشير إلى احتمال هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي في معظم المناطق الشمالية من الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

*الحبوب الزراعية
تشهد المملكة المتحدة درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الربيع، في أعقاب بداية العام الأكثر جفافاً في البلاد منذ أربعة عقود، ما يهدد محاصيل الحبوب ويزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات. بحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، لم تسجل البلاد سوى 6 أيام فقط من هطول الأمطار القابلة للقياس خلال شهر مارس الماضي، وهو العدد الأقل منذ أكثر من 70 عاماً.

ولم تقتصر هذه الظروف على شمال غرب أوروبا فقط، إذ تعاني كل من الهند والإمارات أيضاً من موجات حرارة شديدة.

*الكهرباء في ألمانيا
حظي المستهلكون في ألمانيا مؤخراً على أسعار بالسالب للكهرباء، مع تزامن طفرة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية مع تراجع في الطلب، ما أدى إلى تغطية الاستهلاك بنسبة تقارب 99% من خلال مصادر الطاقة الخضراء. يُعد هذا مؤشراً للمستقبل، إذ من المنتظر أن يضيف ثالث أكبر اقتصاد في العالم سعة إنتاجية من الطاقة الشمسية غير مسبوقة تبلغ 17 غيغاواط العام الجاري، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في كل عام حتى 2030 على الأقل، ما سيؤدي إلى إزاحة متزايدة لمحطات توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري من السوق.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

سلع

ارتفاع

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
Play
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
Live Talk
Play
Live Talk
انتهاكات حقوق المرأة في العراق - الحلقة ٢٢ | 2025
10:30 | 2025-05-05
Play
انتهاكات حقوق المرأة في العراق - الحلقة ٢٢ | 2025
10:30 | 2025-05-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
Play
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
Play
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
Play
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
Play
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Play
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
Play
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Play
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
Play
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
Play
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
Play
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
Play
العراق في دقيقة 05-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-05
Live Talk
Play
Live Talk
انتهاكات حقوق المرأة في العراق - الحلقة ٢٢ | 2025
10:30 | 2025-05-05
Play
انتهاكات حقوق المرأة في العراق - الحلقة ٢٢ | 2025
10:30 | 2025-05-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
خط أحمر
Play
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
Play
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
Play
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
Play
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
Play
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Play
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
Play
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Play
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
Play
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
Play
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
Play
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
اخترنا لك
كتلة نيابية تحذر من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العراقي
12:33 | 2025-05-05
اجتماع برلماني يخص رواتب الموظفين.. هذه مخرجاته
11:01 | 2025-05-05
الرافدين بشأن أموال المودعين: مؤمنة بالكامل
10:55 | 2025-05-05
في العراق.. ارتفاع النمو غير النفطي بنسبة 5 بالمئة وانخفاض عجز الموازنة
09:57 | 2025-05-05
هبوط أسعار الدولار في بغداد
09:33 | 2025-05-05
السوداني يصدر توجيها حول فئة من القروض: الصرف خلال شهرين فقط
08:55 | 2025-05-05

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.