إليك أسعار الذهب في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 680 ألف دينار، وسعر الشراء 676 ألفاً، فيما سجلت أمس الاثنين 658 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 650 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 646 ألفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 680 ألف دينار 690 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 650 الفا و660 ألف دينار.