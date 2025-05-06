برنت يقفز من جديد ويتجاوز الـ62 دولاراً

وسجل بحلول الساعة 4:15 بتوقيت 62.05 دولاراً للبرميل، وكان أغلق أمس عند 60.23 دولاراً للبرميل.وبلغ سعر الخام الأمريكي 59.24 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 57.13 دولاراً للبرميل.