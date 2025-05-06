الدولار نحو مزيد من الانخفاض في بغداد

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143,800 دينار مقابل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 144,000 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار.