توجيه من الرشيد بشأن بيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي



وذكر المصرف في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "التقديم عبر فروعه التي تم تخصيصها ويكون التسليم والاستلام بنفس الفرع علما ان بيع الدولار يشمل المسافرين برآ وجوآ".



وتابع، ان "هذه المبادرة تهدف إلى دعم الحجاج العراقيين وتسهيل تلبية احتياجاتهم المالية خلال موسم ".