تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 680 الف دينار، وسعر الشراء 676 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 650 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 646 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف دينار 690 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و660 الف دينار.