نفط الإقليم.. محسوب في أوبك ومنقوص من الخزينة

وقال نائب رئيس اللجنة ، في حديث لـ ، إن " مازالت تستقطع من حصة النفطية بضمنها ما ينتج في ، دون الاستفادة منه"، معتبرا اياها "خسارة بالنسبة للعراق والموازنة العامة ونزيف للثروة العراقية".وأضاف ، "لا نعرف أين تذهب إيرادات ما يستقطع أو ما ينتج في إقليم ، وطالبنا بان تكون هناك شفافية للإنتاج في الإقليم، وان يلتزم بما جاء في بنود رقم 13 لسنة 2023 وايضا تعديل قانون الموازنة، الذي نص على أن يسلم الإقليم 400 ألف برميل الى مقابل ان تدفع كلف النقل والإنتاج للشركات العاملة في الإقليم".