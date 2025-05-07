مع إغلاق تعاملات البورصة.. سعر جديد للدولار في بغداد

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 142,400 دينار مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت قد سجلت صباح اليوم 143,400 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في تراجعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,500 دينار مقابل 100 دولار.