الاتحاد الوطني لنقابات العمال: قمة بغداد تعزز مكانة العراق الاقتصادية والتنموية

وقال المستشار الفني للاتحاد، كريم في بيان ورد لـ ، إن "انعقاد في هذا الوقت بالتحديد يعتبر انطلاقة فعّالة ستُسهم بعوامل إيجابية في معظم القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أبرزها قطاع سوق العمل".وأشار إلى أن "الجهود المبذولة في فقرات البرنامج الحكومي ودعم جميع القوى الوطنية والمجتمعية والاتحادات والنقابات العمالية وجميع المؤسسات بمختلف توجهاتها تسعى لنجاح القمة العربية الرابعة والثلاثين في جمهورية على أكمل وجه، وتُظهر العمل الدؤوب والحركة العمرانية والاستثمارية الجارية في العراق وستُعزز نتائجها مكانة العراق في أروقة مؤسسات ومنظمة العمل والمنظمات العربية بمختلف قطاعاتها".