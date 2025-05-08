ارتفاع طفيف يطرأ على خامي البصرة في الأسواق العالمية

وارتفعت أسعار خام الثقيل 49 سنتاً بما يعادل 0.82% ليصل إلى 60.41 دولاراً، كما صعدت أسعار الخام المتوسط 49 سنتاً بما يعادل 0.78% وتسجل 63.56 دولاراً.واستقرت أسعار النفط عالمياً، بعد هبوطها بأكثر من دولار في الجلسة الماضية مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة غموض حول محادثات التجارة بين والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.وسجل اليوم 61.12 دولاراً، وبلغ الخام الأمريكي 58.12 دولاراً للبرميل.