النفط النيابية تؤكد استمرار تدفق الغاز الإيراني للعراق وتحدد البدائل

وقال في حديث لـ ، إن "الغاز الإيراني مستمر بالتدفق نحو لتغذية المحطات ولم يتوقف "، مشيرا الى "وجود بدائل في حال توقف الغاز الايراني بسبب العقوبات الأمريكية أو لأي سبب آخر".وأضاف الجابري، أن "البديل الأول هو الاستمرار في انتاج الغاز محليا واستثمار الغاز المصاحب له، والبديل الثاني إنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز من دول أخرى، وبالتالي سيكون لدينا مصدر استيراد آخر بديل عن الغاز الإيراني في حال تعذر الحصول عليه".وأكد عضو والطاقة النيابية هاتف ، الاحد (30 اذار 2025) أن الحكومة بدأت بالتوجه نحو بدائل للغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء خاصة مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الطلب على الطاقة، فيما أشار الى عدد من البدائل لتعويض الغاز الإيراني "المعاقب أمريكيا".