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تعاملات الاحد.. أسعار الذهب في الأسواق العراقية
اقتصاد
2025-05-11 | 04:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,530 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 11 مايو/ أيار 2025.
وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة بالعاصمة
بغداد
اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 663 الف دينار، وسعر الشراء 659 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب
العراق
سجل عند 629 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 625 الفاً.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار.
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