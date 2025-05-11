تعاملات الاحد.. أسعار الذهب في الأسواق العراقية

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة بالعاصمة ‍‍ اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 663 الف دينار، وسعر الشراء 659 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 629 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 625 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار و 675 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار.