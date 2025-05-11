رد إيراني على رفع بغداد رسوم الاستيراد: تهريب البضائع الى العراق ليس "مهمة صعبة"

وقال العراقية المشتركة حميد حسيني، إن "الزيادة الأخيرة في الرسوم التي وضعها على استيراد حديد التسليح مثيرة للقلق لأن رسوم استيراد هذا المنتج ارتفعت من 20 إلى 30 في المائة، وهذا قد يقلل من القدرة التنافسية لمصنعي الصلب الإيرانيين في هذه السوق".وأضاف ان "العراق أنشأ لإنتاج حديد التسليح في مدن وأربيل وكربلاء والبصرة، وتقوم بشراء سبائك الصلب من وتحويلها إلى حديد تسليح في هذه الوحدات"، مشيرا الى ان " كانت تصدر الحديد بقيمة تتراوح بين 75 الى 100 مليون دولار شهريا وهو ما كان يمثل مبلغاً كبيراً في صادرات إيران إلى العراق".وأوضح أن "العراق سيمنع استيراد أي سلع يمكنه إنتاجها من خلال زيادة الرسوم الجمركية، حيث بدأ أيضاً بإنتاج اليوريا ومقاطع الصلب، وتدرس جدياً إنتاج بعض المنتجات الزراعية مثل الطماطم ومنتجات غذائية من مشروبات ووجبات خفيفة ودجاج وبيض، وحققت في بعض الحالات نجاحاً في إنتاج هذه المنتجات".وأكد أنه "مع ذلك، أظهرت تجربة التجار الإيرانيين في التعامل مع العراق، باعتباره أحد أكبر أسواق تصدير السلع الإيرانية، أن العراقيين لم ينجحوا في مواصلة زيادة الرسوم الجمركية على واردات السلع الإيرانية، ويضطر العراق إلى خفض الرسوم الجمركية بعد فترة وجيزة من زيادة الرسوم الجمركية بسبب اختلال التوازن في سوق السلع التي رُفعت رسومها".وبين ان التجارة غير النفطية بين البلدين تبلغ 12 مليار دولار، هذا دون الصادرات غير الرسمية، وإذا حسبنا أيضاً قيمة البضائع التي ترافق المسافرين من إيران إلى العراق والبضائع المهربة من إيران إلى العراق عبر طرق غير رسمية، فإن القيمة الحقيقية لصادرات البضائع الإيرانية إلى العراق أعلى من هذه الأرقام".وأضاف، أن "تهريب البضائع من إيران إلى العراق ليس بالمهمة الصعبة في بعض النقاط الحدودية دون رقابة جمركية، وعلى سبيل المثال تعد الماشية الحية من البضائع التي يتم تهريبها من إيران إلى العراق، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تخزين البضائع أمر شائع جدًا في الصادرات إلى العراق، ولا يتم تسجيل هذه البضائع المخزنة ومصادرتها في إحصاءات ".وفي تعليقه على عضوية العراق في ، قال حسيني: "يعاني العراق من ثغرات قانونية كبيرة، ومن غير المرجح أن يتمكن من الامتثال لقواعد المنظمة للانضمام إليها. علاوة على ذلك، يُعد العراق دولة مستوردة، وليس لديه أي صادرات يمكنها الاستفادة من الخصومات الجمركية بموجب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لاختراق الأسواق الخارجية". معظم صادرات العراق هي من النفط الخام.وتابع: "إن انضمام العراق إلى نظام التير جاء أيضاً بعد نحو ثماني سنوات من المتابعة، وهذا أدى إلى تسهيل عبور البضائع إلى والكويت من الأراضي العراقية، وهناك ما يدعو للأمل في أن هذا سيمكن أيضاً من نقل البضائع الإيرانية إلى عبر العراق".